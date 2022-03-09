الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية الروسية إن اليابان تتصرف بشكل هدام فيما يتعلق بمصالحها الوطنية من خلال انضمامها إلى التيار الغربي للعقوبات ضد روسيا.

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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على العقوبات التي أعلنتها طوكيو وعلى مطالبات المسؤولين اليابانيين باستعادة أراض من روسيا: "لسوء الحظ، شاركت اليابان بنشاط في هذا الاتجاه الغربي، وهي تتبع جميع التعليمات بخنوع. من الواضح أنهم ببساطة لا يدركون مدى تدميرهم لمصالهم الوطنية".

روسيا اليوم

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