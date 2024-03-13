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الأربعاء، 13-03-2024 01:15 م

الخارجية الصينية تعلق على تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

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الوكيل الاخباري- قال متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، تعليقا على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النووية، إن الصين "تدعو دائما إلى التزام القوى النووية بمفهوم الأمن المشترك".

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جاء ذلك وفقا لما صرح به وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على ما قاله الرئيس بوتين بشأن مبادئ استخدام روسيا المحتمل لأسلحتها النووية، حيث قال: "لست على دراية بالتصريحات ذات الصلة من الجانب الروسي، لكنني أود أن اشير إلى أنه في يناير 2022، أصدرت القوى النووية الخمس بيانا بشأن منع الحرب النووية، مؤكدة على أنه لا يمكن كسب حرب نووية. ويجب الانتباه إلى تأكيد الجانب الروسي على هذا المبدأ مرارا وتكرارا".

وأشار متحدث الخارجية الصينية إلى أن الصين تدعو دائما إلى أن "تلتزم جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بمفهوم الأمن المشترك، وأن تحافظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي". وأضاف أنه في الوضع الراهن، "يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات حقيقية للتشجيع بشكل مشترك على وقف التصعيد".

 




 

 


 

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