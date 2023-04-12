الخارجية الهندية: أوكرانيا طلبت تزويدها بالأدوية

الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الهندية، إن أوكرانيا طلبت من الهند تقديم أدوية ومعدات طبية إضافية، وذلك عقب زيارة قامت بها نائب وزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا إلى نيودلهي.

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ووصلت جاباروفا إلى دلهي يوم الاثنين الماضي، وأجرت محادثات مع سانجاي فيرما سكرتير الخارجية الهندية، ومع وزير الدولة للشؤون الخارجية والثقافة ميناكشي ليخي.

وأضافت الوزارة الهندية في بيانها: "بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سلمت رسالة من الرئيس زيلينسكي إلى رئيس الوزراء الهندي مودي. كما قدمت جاباروفا في طلب أوكرانيا للحصول على إمدادات إنسانية إضافية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية".



ونوهت الوزارة الهندية، بأن جاباروفا أطلعت الجانب الهندي، على الوضع المترتب حاليا في أوكرانيا"، وكذلك "أشارت إلى أن الشركات الهندية يمكن أن تشارك في عملية إعادة إعمار أوكرانيا".



وتابع البيان: "اتفق الجانبان على عقد الجولة المقبلة من مشاورات وزارتي الخارجية في كييف في الوقت المناسب لكلا الجانبين".

روسيا اليوم