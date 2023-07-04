الخارجية الهندية: بيلاروس ستنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2024

الوكيل الإخباري- صرح النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا بأن بيلاروس ستنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية في قمة المنظمة عام 2024.

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وقال كواترا في مؤتمر صحفي خاص من وزارة الخارجية الهندية في أعقاب قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت اليوم الثلاثاء عبر الفيديو: "كما يرحب الزعماء (زعماء منظمة شنغهاي للتعاون) بقرار التوقيع على مذكرة بشأن التزامات بيلاروس للانضمام إلى المنظمة كدولة عضو. وستنتهي عملية انضمام بيلاروس بحلول قمة منظمة شنغهاي للتعاون العام المقبل".



وجاء في بيان نيودلهي الذي تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء في أعقاب قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أن بيلاروس وقعت مذكرة التزام من أجل الحصول على وضع دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون.



أما الوثيقة الخاصة ببدء إجراءات انضمام بيلاروس إلى المنظمة، فتم التوقيع عليها بعد قمة المنظمة في سمرقند التي عقدت في سبتمبر 2022.

روسيا اليوم