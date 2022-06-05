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الأحد، 05-06-2022 07:38 ص

الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها من أوروبا إلى أمستردام

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الوكيل الإخباري -أوقفت شركة الخطوط الجوية الهولندية (كيه إل إم) نقل الركاب من المطارات الأوروبية إلى أمستردام اعتبارا من بعد ظهر أمس السبت.

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وتكدس عدد كبير من الركاب في مطار سخيبول بسبب التأجيل، وفقا لشركة الطيران.


وقالت الشركة إنه من أجل ضمان عمليات آمنة وقابلة للتنفيذ للركاب والموظفين في سخيبول، فقد اتخذت الخطوط الجوية الهولندية هذا القرار.
وأوضحت الشركة أنه نظرا للظروف الجوية السيئة وأعمال الصيانة في المدرج بمطار سخيبول، فإنه لن يكون بإمكان العديد من الطائرات الهبوط والإقلاع هناك.
وأضافت "وهذا يعني أنه تم تأجيل أو إلغاء عدد كبير من رحلات الخطوط الجوية الهولندية أمس السبت".


وقالت إن عدد الركاب غير القادرين على المغادرة من أمستردام ارتفع بشكل حاد بسبب هذه "العوامل الخارجية".


واستمر سريان قرار وقف نقل الركاب من المطارات الأوروبية إلى أمستردام لبقية اليوم.


وبحسب البيان، فقد تضرر أيضا الركاب الذين أرادوا تغيير الطائرات في أمستردام.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مغادرة أكبر عدد ممكن من الركاب العالقين من سخيبول يوم السبت وأن الخطوط الجوية الهولندية يمكنها تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات يوم الأحد.


واعتذرت الشركة للعملاء المتضررين.


يشار إلى أنه نظرا لوجود مشاكل كبيرة في التعامل في مطار سخيبول بأمستردام، خفضت الخطوط الهولندية بالفعل مبيعات التذاكر بشكل كبير مؤقتا في نهاية مايو الماضي.

 

البيان


 




 

 


 

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