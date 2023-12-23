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السبت، 23-12-2023 11:24 ص

الدفاع التركية تعلن ارتفاع حصيلة قتلى قواتها في هجوم شمالي العراق إلى 6

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى هجوم حزب العمال الكردستاني على قواتها في شمال العراق إلى ستة عسكريين.

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وأضافت الوزارة في بيانها: "لم يتسنّ إنقاذ ثلاثة من العسكريين الأربعة الذين أصيبوا نتيجة الهجوم الذي شنه تنظيم حزب العمل الكردستاني الإرهابي، ونتيجة لذلك ارتفع عدد القتلى في صفوف قواتنا إلى 6".


ووفقا لبيان الوزارة أسفر الاشتباك الذي أعقب الهجوم عن مقتل 7 مسلحين أكراد حتى اللحظة، فيما لا تزال ملاحقتهم مستمرة.


وكانت الدفاع التركية أعلنت أمس الجمعة مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.


روسيا اليوم


 




 

 


 

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