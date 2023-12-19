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الثلاثاء، 19-12-2023 07:27 ص

مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر في سقوط طائرة شمالي العراق

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الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع إن ضابطا بالجيش العراقي قتل وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.

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وأضافت الوزارة أن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.


وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أنه "أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".


 




 

 


 

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