الثلاثاء 29-08-2023
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الثلاثاء، 29-08-2023 09:02 ص

الدفاع الروسية: تدمير قطار أوكراني بذخائر مدفعية في اتجاه دونيتسك

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قطار عسكري أوكراني كان يقل ذخيرة مدفعية في اتجاه دونيتسك بهجوم صاروخي.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني.

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وجاء في بيان صدر عنها: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الروسية عن وصول قطار عسكري يحمل ذخائر مدفعية إلى محطة التفريغ. تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة".


وأضاف البيان أنه نتيجة لتدمير القطار تم القضاء على العربات بذخائر المدفعية، وكذلك نحو 30 جنديا أوكرانيا وحوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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