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الإثنين، 30-10-2023 03:04 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 39 مسيرة أوكرانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 835 قتيلا وجريحا، وإسقاط 39 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:


على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا.


على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا.


على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 285 عسكريا بين قتيل وجريح ومدافع غربية.


على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 100 عسكري.


على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو 220 فردا بين قتيل وجريح وتدمير دبابات بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية وتدمير مدافع غربية.


على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 70 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية، كما تم تدمير ترسانة أسلحة جوية أوكرانية بمنطقة قرية دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا.


اعتراض صاروخين HIMARS أمريكيين وإسقاط 39 مسيرة على مختلف المحاور.

 

RT

 




 

 


 

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