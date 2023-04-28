الجمعة 28-04-2023
الوكيل الاخباري

عشرات العالقين في السودان يصلون غزة

التربية تصدر نشرة توضيحية لمسار التعليم المهني الجديد

القادري: 9205 مقترعين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

وصول مواطن أردني إلى جده تم إجلاؤه من السودان

جرش: المراكز الشبابية تنفذ أنشطة متنوعة

توضيح حول اسعار البنزين والكاز والديزل الشهر القادم

البرهان يرفض لقاء حميدتي

عجلون: مطالبات بتشجيع الاستثمارات السياحية الكبرى

انطلاق فعاليات المخيم الإرشادي في بيت شباب إربد

الملكة تهنئ الانسة رجوة بعيد ميلادها

الجمعة، 28-04-2023 06:40 م

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

497689_1_1682695965


الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان عبر منصة تويتر:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

البرهان يرفض لقاء حميدتي

1

مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي

main_image644bd86c60fdc

اطلاق نار على طائرة إجلاء تركية في السودان

ررر

11 قتيلا على الأقل جراء غرق قارب في إندونيسيا

اور

لليوم الثالث على التوالي.. أردوغان يلغى ظهوره

زلزال

زلزال بقوة 4.6 درجات يهز شمال شرقي إيران

أخبار متعلقة
420231112288794475436

ولي العهد السعودي يطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة أمام المستثمرين

wwww

لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين

64257be44c59b7387c09d866

الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة