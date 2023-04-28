الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال الديوان عبر منصة تويتر:



"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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