السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

السبت، 10-06-2023 04:36 م

الرئاسة التركية تنفي ادعاءات حول الحالة الصحية لأردوغان

208030


الوكيل الإخباري - نفت الرئاسة التركية ادعاءات حول خضوع الرئيس رجب طيب أردوغان، لعملية جراحية قريباً سيقرر بعدها ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا.

اضافة اعلان


وكذّب مركز مكافحة المعلومات المضللة، التابع لدائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، اليوم السبت، ما نشره أحد الصحافيين عبر «تويتر» من ادعاءات تتعلق بالحالة الصحية لأردوغان، قائلاً إنها غير صحيحة.


وكان الصحافي جان أتاكلي، كتب في تغريدة على «تويتر»، أمس الجمعة: «أردوغان يستعد لعملية جراحية جديدة. قال أطباؤه إنه بحاجة إلى عملية جراحية في أسرع وقت ممكن. علمت أنه بعد العملية سيقرر أردوغان ما إذا كان سيستمر أم لا».


ونشر مركز مكافحة المعلومات المضللة بالرئاسة التركية على «تويتر» بياناً مرفقاً بتغريدة الصحافي أتاكلي، وكتب أن «المزاعم المتعلقة بالحالة الصحية لرئيسنا رجب طيب أردوغان، عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق».


وتعرض الرئيس رجب طيب أردوغان، لوعكة صحية في أوج حملته الانتخابية في أبريل (نيسان) الماضي بسبب ما أعلن وزير الحصة فخر الدين كوجا، أنه «إنفلونزا المعدة»، واضطر أردوغان إلى إلغاء مشاركته في بث مباشر على عدد من القنوات التركية معلناً بنفسه عن مرضه، وأوقف نشاطه لمدة يومين، وشارك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تزويد أول مفاعل في محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في مرسين (جنوب تركيا) عبر الفيديو كونفرس.


ومن المقرر أن يبدأ أردوغان أولى جولاته الخارجية بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد للمرة الثالثة، بزيارة كل من شمال قبرص وأذربيجان، حسب التقاليد المتعارف عليها عند انتخاب رئيس جديد.


ويزور أردوغان «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير المعترف بها دولياً)، الاثنين المقبل، ويلتقي رئيسها أرسين تتار، ورئيس الوزراء أونال أوستل. ويبحث الجانبان الخطوات التي سيتم اتخاذها حول القضية القبرصية، والتطورات في شرق البحر المتوسط.


كما يزور أردوغان، أذربيجان، الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي نظيره إلهام علييف، وتجرى مباحثات موسعة على مستوى وفدي البلدين لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648459814c59b755ea3da068

بن زايد في تركيا لسببين!

8a497cce-598a-4e62-b71a-9450df605074

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

6484644e4236043f3e31d597

وزير الدفاع التركي يلغي جولته الاستطلاعية على الحدود مع سوريا

uzj5W

خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

648328e34c59b731170028d4

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد

64846a80423604489913d224

البرهان: نحن مع أي حل ينهي حرب "المليشيات المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب"

أخبار متعلقة
64844e354c59b75ca10c3e18

​ الكشف عن وجهة أردوغان الخارجية الأولى بعد إعادة انتخابه رئيسا

تعرف-على-أبرز-المنافسين-لأردوغان-للظفر-برئاسة-تركيا

النتائج الأولية تُظهر تقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

645f8d2d4c59b71ac61e62c3

اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

3801093_1683633082

زيلينسكي يصل إلى روما للقاء قيادة إيطاليا

645f55b94c59b72f8c241237

من لاعب كرة قدم فشل في بلوغ النجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة

165327_0

أردوغان ينتقد المعارضة التركية لمهاجمتها روسيا