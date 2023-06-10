الرئاسة التركية تنفي ادعاءات حول الحالة الصحية لأردوغان

الوكيل الإخباري - نفت الرئاسة التركية ادعاءات حول خضوع الرئيس رجب طيب أردوغان، لعملية جراحية قريباً سيقرر بعدها ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا.

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وكذّب مركز مكافحة المعلومات المضللة، التابع لدائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، اليوم السبت، ما نشره أحد الصحافيين عبر «تويتر» من ادعاءات تتعلق بالحالة الصحية لأردوغان، قائلاً إنها غير صحيحة.



وكان الصحافي جان أتاكلي، كتب في تغريدة على «تويتر»، أمس الجمعة: «أردوغان يستعد لعملية جراحية جديدة. قال أطباؤه إنه بحاجة إلى عملية جراحية في أسرع وقت ممكن. علمت أنه بعد العملية سيقرر أردوغان ما إذا كان سيستمر أم لا».



ونشر مركز مكافحة المعلومات المضللة بالرئاسة التركية على «تويتر» بياناً مرفقاً بتغريدة الصحافي أتاكلي، وكتب أن «المزاعم المتعلقة بالحالة الصحية لرئيسنا رجب طيب أردوغان، عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق».



وتعرض الرئيس رجب طيب أردوغان، لوعكة صحية في أوج حملته الانتخابية في أبريل (نيسان) الماضي بسبب ما أعلن وزير الحصة فخر الدين كوجا، أنه «إنفلونزا المعدة»، واضطر أردوغان إلى إلغاء مشاركته في بث مباشر على عدد من القنوات التركية معلناً بنفسه عن مرضه، وأوقف نشاطه لمدة يومين، وشارك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تزويد أول مفاعل في محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في مرسين (جنوب تركيا) عبر الفيديو كونفرس.



ومن المقرر أن يبدأ أردوغان أولى جولاته الخارجية بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد للمرة الثالثة، بزيارة كل من شمال قبرص وأذربيجان، حسب التقاليد المتعارف عليها عند انتخاب رئيس جديد.



ويزور أردوغان «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير المعترف بها دولياً)، الاثنين المقبل، ويلتقي رئيسها أرسين تتار، ورئيس الوزراء أونال أوستل. ويبحث الجانبان الخطوات التي سيتم اتخاذها حول القضية القبرصية، والتطورات في شرق البحر المتوسط.



كما يزور أردوغان، أذربيجان، الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي نظيره إلهام علييف، وتجرى مباحثات موسعة على مستوى وفدي البلدين لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

الشرق الأوسط