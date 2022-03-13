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الأحد، 13-03-2022 09:37 ص

الرئيس الأوكراني يعلن مقتل نحو 1300 جندي منذ بدء الحرب

الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية


الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن "نحو 1300" جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الرئيس الأوكراني: "قضى نحو 1300 من جنودنا"، دون تفاصيل إضافية.
وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر "نحو 12 ألف جندي"، مضيفا "أنها نسبةواحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك".

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وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها مذاك، علما بأن المعارك تستمر في مدن أوكرانية عدة وخصوصا حول مدينة ماريوبول المحاصرة على بحر آزوف وفي محيط كييف التي تحاول القوات الروسية تطويقها.


وفي الثامن من مارس، بعد نحو أسبوعين من اندلاع النزاع، قدرت وزارة الدفاع الأميركية خسائر الجيش الروسي بما بين ألفين وأربعة آلاف قتيل.

 

سكاي نيوز

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