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الأحد، 10-04-2022 07:54 ص

الرئيس التونسي يمنح عائلات ضحايا أحداث 2010 حق التعويض

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الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مرسوماً يمنح عائلات ضحايا أحداث 2010 اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية.

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وأقر المرسوم أيضاً تعويض عائلات ضحايا ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قُتلوا في عمليات إرهابية دفاعاً عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.


وقُتل عشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 قبل تنحي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.


وطالب العشرات من عائلات الضحايا والمصابين، الشهر الماضي، باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم، قائلين إنهم دفعوا ثمناً غالياً.

 

البيان


 




 

 


 

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