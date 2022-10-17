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الإثنين، 17-10-2022 04:53 م

الرئيس العراقي يؤكد إدامة العلاقات مع المجتمع الدولي

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أن برنامجه الرئاسي يتضمن حفظ الدستور وإدامة العلاقات مع المجتمع الدولي.

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وقال رشيد في كلمة خلال مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية، "سأبذل جهدي للقيام على حفظ الدستور وحل المشاكل تحت سقف الدستور، وإقامة علاقات متينة مع المجتمع الدولي، وسأحمي الدستور وأعرض برنامج عملي على الشعب، معربا عن أمله بتشكيل الحكومة بسرعة وأن تكون قوية وقادرة على تلبية ما يحتاجه المواطنون.


وأوضح أنه سيضع أمام عينيه ما ينتظره الشعب، من أمن واستقرار وبناء مدارس والحفاظ على الثروة المائية وغيرها.

 

بترا

 




 

 


 

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