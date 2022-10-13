الخميس 13-10-2022
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صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الخميس، 13-10-2022 11:25 ص

الرئيس الفرنسي يحذر نظيره البيلاروسي من المشاركة في الصراع بأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سيواجه مشاكل إذا شارك بنشاط في الصراع بأوكرانيا.اضافة اعلان


وأوضح الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، أنه إذا قرر لوكاشينكو التدخل أكثر في النزاع الأوكراني، "فعليه تحمل المسؤولية، والتي أعتقد أنها لن تخلو من المشاكل بالنسبة له".

وأشار ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على بيلاروس بعد أن سمحت بلاده بنشر قوات روسية على أراضيها "لنقلها إلى أوكرانيا"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس البيلاروسي تعليقا على إمكانية مشاركة بلاده في الصراع بأوكرانيا: "إننا نشارك هناك، نحن لا نخفي ذلك، لكننا لا نقتل أحدا، ولا نرسل جيشنا إلى أي مكان، ولا ننتهك التزاماتنا".

 




 

 


 

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