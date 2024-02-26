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الإثنين، 26-02-2024 08:05 ص

الرقابة الروسية: استبعاد مخاطر استيراد حمى الضنك

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الوكيل الإخباري- استبعدت هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين خطر وصول حمى الضنك إلى روسيا.

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وأعلن الناطق باسم الهيئة أن الوضع في مراكز التفتيش الحدودية تحت السيطرة التامة.


وقال الناطق في حديث أدلى به لوكالة ريا "نوفوستي": "تم استبعاد مخاطر استيراد حمى الضنك إلى روسيا".


وأوضح أن متخصصي الهيئة يقومون في مراكز التفتيش الحدودية التابعة للدولة، بتحليل مخاطر الوباء وتحديد المواطنين الروس الذين تظهر عليهم علامات الأمراض المعدية، بما في ذلك الذين يأتون من بلدان ذات ظروف وبائية غير مواتية.


وأضافت الهيئة أن العلماء من معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في "روس بوتريب نادزور" قاموا بتطوير أنظمة اختبار عالية الدقة لتشخيص تفاعل "البوليميراز المتسلسل"، وذلك من أجل الكشف عن حمى الضنك في روسيا.


يذكر أن الأطباء البريطانيين كانوا قد حذروا في وقت سابق من زيادة عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في المملكة المتحدة. ويكمن سبب ذلك، حسب الأطباء، في ظهور بعوض النمر الآسيوي بسبب الاحتباس الحراري.


وأعلن عمدة ريو دي جانيرو في البرازيل، إدواردو بايس، في أوائل فبراير الجاري أن المدينة تعاني من وباء حمى الضنك الحقيقي. وقال إنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالمرض في يناير الماضي.


وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك أصبحت المرض الأكثر انتشارا في العالم في السنوات الأخيرة الماضية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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