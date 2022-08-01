السديس يصدر قرارًا بشأن الهيئة الاستشارية برئاسة شؤون الحرمين

الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية بالرئاسة.

اضافة اعلان



وبين أن هذه القرار يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة وتجويد الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات ملك السعودية للوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفق صحف سعودية.



وقد رفع السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين والسعي لتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل لمواصلة مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن.

وتم تشكيل الهيئة الاستشارية برئاسة وعضوية كلٍ من:



1. الشيخ سلمان بن صالح المقوشي رئيساً.

2. الدكتور عبد الله بن سلمان الفيفي نائباً.

3. الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني عضواً.

4. الأستاذ حسين بن حسن شحات عضوًا.



5. الدكتور جمعان بن سعيد الزهراني عضوًا.

6. الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي عضوًا.

7. الشيخ ماجد بن صالح السعيدي عضوًا.



8. الأستاذ أحمد بن عيد الوذيناني عضوًا.

9. المهندس أمجد بن عايض الحازمي عضوًا.

10. الأستاذ فايز بن عبد الرحمن الحارثي عضوًا.



11. الأستاذ عبد الحفيظ بن بريك الثبيتي عضوًا.

12. الأستاذ سطام بن منير المطرفي عضوًا.

13. الأستاذ منصور بن محمد المنصوري عضواً.



14. الأستاذ إبراهيم بن محمد شيبه عضواً.

15. الشيخ صالح بن دخيل الله السلمي عضواً.

16. المهندس مشاري بن سعد المسعودي عضواً.



17. الأستاذ عمر بن سليمان المحمادي عضواً.

18. المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي عضواً.

19. المهندس رائد بن محمد المطرفي عضواً.



20. الأستاذ فايز بن مرزوق المقاطي عضواً.

21. الأستاذ إبراهيم بن حمود النجيدي عضواً.

22. الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي عضواً.

البيان