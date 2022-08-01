الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية تعلن الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات اليوم

موعد خاص لتقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية لأبناء الأردنيات

أسعار الخضار محلياً الاثنين

كتائب القسام تكشف عن استشهاد أحد حراس جندي إسرائيلي أسرته بحرب 2014

السديس يصدر قرارًا بشأن الهيئة الاستشارية برئاسة شؤون الحرمين

مقتل عربي طعنا على يد ابنه في فرنسا

انخفاض جديد على أسعار النفط عالمياً

النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين

أجواء حارة نسبياً في المملكة اليوم

الامن العام : هروب نزيل من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

الإثنين، 01-08-2022 06:59 ص

السديس يصدر قرارًا بشأن الهيئة الاستشارية برئاسة شؤون الحرمين

سديس


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية بالرئاسة.

اضافة اعلان


وبين أن هذه القرار يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة وتجويد الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات ملك السعودية للوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفق صحف سعودية.

وقد رفع السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين والسعي لتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل لمواصلة مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن.
وتم تشكيل الهيئة الاستشارية برئاسة وعضوية كلٍ من:


1. الشيخ سلمان بن صالح المقوشي رئيساً.
2. الدكتور عبد الله بن سلمان الفيفي نائباً.
3. الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني عضواً.
4. الأستاذ حسين بن حسن شحات عضوًا.


5. الدكتور جمعان بن سعيد الزهراني عضوًا.
6. الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي عضوًا.
7. الشيخ ماجد بن صالح السعيدي عضوًا.


8. الأستاذ أحمد بن عيد الوذيناني عضوًا.
9. المهندس أمجد بن عايض الحازمي عضوًا.
10. الأستاذ فايز بن عبد الرحمن الحارثي عضوًا.


11. الأستاذ عبد الحفيظ بن بريك الثبيتي عضوًا.
12. الأستاذ سطام بن منير المطرفي عضوًا.
13. الأستاذ منصور بن محمد المنصوري عضواً.


14. الأستاذ إبراهيم بن محمد شيبه عضواً.
15. الشيخ صالح بن دخيل الله السلمي عضواً.
16. المهندس مشاري بن سعد المسعودي عضواً.


17. الأستاذ عمر بن سليمان المحمادي عضواً.
18. المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي عضواً.
19. المهندس رائد بن محمد المطرفي عضواً.


20. الأستاذ فايز بن مرزوق المقاطي عضواً.
21. الأستاذ إبراهيم بن حمود النجيدي عضواً.
22. الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي عضواً.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

62e673be4c59b735280fbe6e

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

علم الاتحاد الأوروبي.jpg_3f740fe8-3bcd-4846-b5b2-8905b4c0180f

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين

62e61ccc4c59b727344f0dcf

انفجار يهز كابول جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني

السعودية3

مكافأة مالية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة في السعودية

62e645af42360472a510ccdc

تركيا: الباخرة الأولى جاهزة لشحن الحبوب الأوكرانية

أخبار متعلقة
tUTaj

السعودية تستقبل غداً أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج

2222

المحكمة العليا السعودية تنقض جميع الأحكام الصادرة في قضية "سقوط رافعة الحرم"

السديس

السديس: قدسية الحرمين الشريفين خط أحمر ولا تهاون مع المخالفين

سديس

السديس يعفي مدير المسعى ومساعده من منصبيهما لتقصيرهما في أداء مهامها

7

تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يومياً قبل الصلاة وبعد الصلاة

مكة

السديس يُعلن جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام