"بحوادث متفرقة"..الأمن السعودي يعتقل 5 مواطنين و3 مقيمين ويوضح السبب

الوكيل الإخباري- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مواطنين، لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع في منطقة الرياض، وأكد أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة، مع مقيم بنغلاديشي وثق الحادثة ونشرها.



وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والأمن الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مواطنين لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع في منطقة الرياض، كما قبضت على مقيم من الجنسية البنغلاديشية، لتصويره ونشره محتوى مرئيا بذلك".



وأردف المنشور موضحا أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".



وفي منشور آخر، قال الأمن العام السعودي، مساء الجمعة، إن "دوريات الأمن بمحافظة القنفذة، قبضت على مواطنين لترويجهما 3 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما".



وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".



وفي الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، الجمعة، القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، كما قبضت على مواطن بمنطقة جازان لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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