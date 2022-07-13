الخميس 14-07-2022
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آل البيت تعلن عن فعاليات المؤتمر العُماني الـ 14
بلدية الزرقاء تزيل 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي
وزير التنمية يؤكد أهمية توفير المعلومات والبيانات للمواطنين
ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم
أخبار الشركات
أخبار الشركات
افتتاح محطة وقود جديدة في عمان تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات
HUAWEI FreeLace Lite: سماعة حيوية بألوانها ومزاياها لأوقاتٍ مُفعمة بالحياة
إعلان توظيف لحملة الجنسية المصرية من أبناء الأردنيات
ماكدونالدز الأردن تحصد شهادة على المستوى العالمي
كورونا
كورونا
السلطات الروسية تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة
الصحة العالمية: وباء كورونا لم يقترب من نهايته والخطر لا يزال قائما
كندا ..اكتشاف نوع فرعي لسلالة أوميكرون مقاوم وشديد العدوى
الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج
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عدسة الوكيل ترصد أجواء وتحضيرات عيد الأضحى المبارك
قبيل عيد الأضحى.. عدسة الوكيل ترصد آراء مواطنين وتجار حول الإقبال على شراء الأضاحي
عدسة الوكيل ترصد ردود فعل طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات
خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب