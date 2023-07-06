السفارة السعودية لمواطنيها : الكويت تلزم المغادرين بدفع المخالفات المرورية فورياً

الوكيل الإخباري- نبهت السفارة السعودية في الكويت، السعوديين الموجودين فيها والراغبين بالقدوم إليها، إلى أنه ابتداءً من اليوم (الخميس) 6 يوليو 2023 ستعتمد دولة الكويت تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.



ووفقا لوزارة الداخلية الكويتية، فإنه بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت، فإن الوزارة أعلنت تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية وبشكل فوري من اليوم الخميس الموافق 2023/7/6.



وقالت الوزارة: لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.

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عكاظ