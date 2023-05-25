السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

الوكيل الإخباري- حثت هيئة الثروة السمكية النرويجية الأشخاص على تجنب الاتصال بـ "الحوت الجاسوس الروسي" المعروف منذ عام 2019 باسم "هفالديمير" على اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكان صيادون نرويجيون شمال النرويج قد اكتشفوا، ربيع عام 2019، حوت بيلوغا يرتدي حزاما عليه شعار إحدى شركات مدينة بطرسبورغ الروسية، وفي هذا الصدد بدأت التكهنات في وسائل الإعلام النرويجية بأن حوت بيلوغا "هرب من الأسر الروسي"، ثم أطلق على السمكة نفسها اسم "هفالديمير"، وهي كلمة مزيج ما بين "حوت" بالنرويجية Hval والاسم الأول للرئيس الروسي "فلاديمير".

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وقد حثت السلطات النرويجية المواطنين على تجنب ملامسة حوت بيلوغا في أوسلوفغورد، حيث يوجد الحوت المعروف باسم (هفالديمير) هناك. وهو ما يعني أنه وصل إلى منطقة مكتظة بالسكان، وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الإصابة بسبب مخالطة شخص أصبحت أكبر بكثير".

روسيا اليوم