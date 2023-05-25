الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

حفل الفنانين العرب بمناسبة زفاف ولي العهد دون مقابل

إصابة بتدهور صهريج على نزول النقب وتحويل مؤقت للسير من عمّان باتجاه العقبة

إعفاء الأردنيين من رسوم دخول البترا حتى 1 حزيران

إنتاج: سنواصل العمل لتحقيق رؤية الملك بتعزيز قطاع الاتّصالات في الأردن

استقلال الأردن 77 يتصدر منصات التواصل في المملكة

لتجنب التخلف عن السداد .. تركيا تطلب من البنوك شراء السندات الدولارية

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

95 %حجوزات مزارع المملكة خلال يومي الخميس والجمعة

50 % من الألمان يخشون مواجهة الفقر في الشيخوخة

الخميس، 25-05-2023 03:23 م

السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

646f50ed42360418ad26c195


الوكيل الإخباري- حثت هيئة الثروة السمكية النرويجية الأشخاص على تجنب الاتصال بـ "الحوت الجاسوس الروسي" المعروف منذ عام 2019 باسم "هفالديمير" على اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان صيادون نرويجيون شمال النرويج قد اكتشفوا، ربيع عام 2019، حوت بيلوغا يرتدي حزاما عليه شعار إحدى شركات مدينة بطرسبورغ الروسية، وفي هذا الصدد بدأت التكهنات في وسائل الإعلام النرويجية بأن حوت بيلوغا "هرب من الأسر الروسي"، ثم أطلق على السمكة نفسها اسم "هفالديمير"، وهي كلمة مزيج ما بين "حوت" بالنرويجية Hval والاسم الأول للرئيس الروسي "فلاديمير".

اضافة اعلان

 

وقد حثت السلطات النرويجية المواطنين على تجنب ملامسة حوت بيلوغا في أوسلوفغورد، حيث يوجد الحوت المعروف باسم (هفالديمير) هناك. وهو ما يعني أنه وصل إلى منطقة مكتظة بالسكان، وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الإصابة بسبب مخالطة شخص أصبحت أكبر بكثير".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646f42d142360423d2320b66

روسيا تنزل إلى المياه سفينة دوريات جديدة للقوات الخاصة

_97660316_477833a3-2867-441d-8da2-328f5711a0f1

مصدر: أوكرانيا تخطط لتفجير نووي

276578

روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد 5 دبلوماسيين

646f4d4c4236041f6b2939e3

حفيد رئيس الجالية الإيرانية يهدي مصر 8 قطع أثرية نادرة

646f2abe42360423033f2382

لبنان.. وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة "الحزب التقدمي الاشتراكي"

646f38d74c59b72d0e67ab8c

حشد محتج يدمر منزل وزير هندي

أخبار متعلقة
1682595827893

الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية

5a282f4dd43750e1038b456a

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار