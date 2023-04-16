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الأحد، 16-04-2023 12:56 ص

قوات الدعم السريع السودانية تبدي استعدادها لتسليم الجنود المصريين

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الوكيل الاخباري - قال قائد قوات الدعم السريع السودانية السبت، إن قواته مستعدة للتعاون مع مصر؛ لتسهيل عودة الجنود المصريين الذين سلموا أنفسهم لقواته في مدينة مروي بشمال السودان.

وأكد بيان للقوات أن رعايا مصر في أمن وأمان، وأبدت القوات استعدادها لتسليمهم إلى قيادتهم متى ما هدأت الأحوال الأمنية.

وبعد اندلاع اشتباكات في أنحاء البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا السبت قالت، إنه لقوات مصرية "تسلم نفسها" لها في مدينة مروي التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة الخرطوم وحدود المدينة مع مصر.

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