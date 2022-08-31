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الأربعاء، 31-08-2022 04:35 م

السيسي يصدر قرارات لدعم المصريين

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الوكيل الإخباري - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100.
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ووجه الرئيس المصري بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل، كما وجه الرئيس المصري بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نِسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجّه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

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واستجابة الرئيس لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلًا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة، لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.


وتدخل الاستثنائية إلى الحماية الاجتماعية التي وجّه الرئيس بتنفيذها حيّز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.

 

RT

 




 

 


 

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