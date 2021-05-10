السيطرة على حريق بحقل برقان النفطي في الكويت

الوكيل الإخباري- اندلع فجر اليوم الاثنين حريق محدود في حقل برقان الكبير جنوب مدينة الكويت، تسبب بإصابة عاملين من عمال شركة نفط الكويت إصابات طفيفة.



وقال الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر إنه تمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المعنية في الشركة من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى وفرقة إسناد من قوة الإطفاء العام.

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وأوضح العامر أنه تم نقل العاملين المصابين إلى مستشفى الأحمدي وهما بحالة مستقرة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تأثر عمليات إنتاج النفط بالحريق.



وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث بحسب الإجراءات المتبعة في الشركة.

المصدر: إرم