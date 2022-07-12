الثلاثاء 12-07-2022
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الثلاثاء، 12-07-2022 08:48 م

الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

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الوكيل الاخباري - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" من وجود موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ما يؤكد أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته".

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ونقلت هيئة "البي بي سي" البريطانية اليوم الثلاثاء عن "غيبريسوس" في مؤتمر صحافي إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا وأن الفيروس لم يقترب من نهايته، في الوقت الذي يتعين فيه التصدى له".


وأضاف "مع ازدياد حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي الإصابات بكوفيد-19، يتحتم على الحكومات فرض تدابير مجربة مثل ارتداء الأقنعة، وتحسين التهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج".


 




 

 


 

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