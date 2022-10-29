الصين تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة

الوكيل الإخباري - أكدت الصين أهمية تحقيق الأمن الفلسطيني الإسرائيلي المشترك.

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وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام صينية اليوم، إن الوضع الحالي سلط الضوء، مرة أخرى، على أهمية تحقيق الأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف، أن الفترة الأخيرة شهدت استمرار تقلب الوضع الأمني في الأراضي المحتلة، فقد أسفرت عمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عن وقوع عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، قُتل إسرائيليون في هجمات، وأدى تصاعد العنف إلى إثارة الخوف والكراهية، واشتداد حدة الصراع والاضطرابات، وقد يخرج الوضع عن السيطرة، وهذا التطور مقلق للغاية بالنسبة للصين.



ودعا المبعوث الصيني الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب قد يؤدي إلى سوء التقدير أو تصعيد التوترات، وبذل كل جهد ممكن لتغيير الاتجاه السلبي على الأرض، وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

بترا