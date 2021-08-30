الصين تلغي الامتحانات التحريرية للطلبة

الوكيل الإخباري - قررت الصين، اليوم الاثنين، حظر الامتحانات التحريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و7 أعوام، ضمن جزء من إصلاحات شاملة للتعليم تهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.

اضافة اعلان



وكان نظام الامتحانات في الصين يطلب من الطلاب في السابق إجراء امتحانات من الصف الأول، والتي تبلغ ذروتها في امتحان القبول بالجامعة عندما يبلغون سن 18 عاما، المعروف باسم "جاوكاو"، إذ يمكن أن تحدد درجة واحدة مسار حياة الطالب، بحسب وكالة "فرانس برس".



وذكرت وزارة التعليم الصينية في بيان لها اليوم أن "هناك الكثير من الامتحانات المتكررة جدا، التي تسبب عبئا ثقيلا على الطلاب، وأن يكونوا تحت ضغط كبير في الامتحانات".



وأكدت الوزارة الصينية أن الضغط على التلاميذ منذ الصغر "يضر بصحتهم العقلية والجسدية".



كما حصرت وزارة التعليم الصينية الاختبارات في سنوات أخرى من التعليم الإلزامي على مرة واحدة في الفصل الدراسي، مع السماح بالامتحانات النصفية والصورية في المدارس الإعدادية.



تعد الإجراءات الجديدة جزءا من إصلاحات حكومية أوسع لقطاع التعليم في الصين، تشمل حملة على المدارس المزدحمة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





سبوتنيك عربي