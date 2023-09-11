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الإثنين، 11-09-2023 06:48 م

العراق.. أربيل تتهم حزب العمال الكردستاني بتفجير الأول من سبتمبر

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الوكيل الاخباري- اتهم مجلس الأمن في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير الأول من سبتمبر.

وذكر في بيان صحفي أن "حزب العمال الكردستاني يقف وراء تفجير قنبلة على جسر المشاة في شارع 60 متر في مدينة أربيل في الأول من سبتمبر الحالي".

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وأضاف أن "القنبلة وضعها شخص يدعى (ز. ج. خ) وهو عضو في حركة الحرية التابعة لحزب العمال الكردستاني، ومن سكان ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، وجاء إلى مدينة أربيل لهذا الغرض، وعاد إلى ناحية تكية بعد تنفيذه المهمة".

 




 

 


 

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