العراق يحدد تواجد المستشارين الدوليين في قاعدتين جويتين

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر عسكرية عراقية، اليوم السبت، أن قاعدتي حرير وعين الأسد ستكون مقرا لتواجد المستشارين التابعين للتحالف الدولي.

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن مستشاري التحالف الدولي سيتواجدون في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وكذلك قاعدة حرير في أربيل. وأردف أن مهامهم ستتركز فقط على تدريب القوات العراقية المسلحة، وتقديم المشورة والدعم الاستخباري واللوجستي لها، مع استمرار عمليات التجهيز والتسليح للقوات المسلحة في الفترة المقبلة، مبينا أن مسؤولية حماية المستشارين الدوليين ستكون على عاتق القوات العراقية.



وأكد المسؤول العراقي، أن جميع القوات القتالية لن تكون موجودة في العراق بعد 31 /12 / 2021، بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي أبرم في آب الماضي.

بترا