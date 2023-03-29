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الأربعاء، 29-03-2023 03:02 م

العراق يصدر قرارا بشأن أقدم حراس صدام حسين

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الوكيل الإخباري - أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية العراقية، توجيها بإلغاء الحقوق التقاعدية للمرافق الأقدم للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

ووجه الكتاب الموقع من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد والموجه إلى فرع الهيئة في محافظة صلاح الدين، بإلغاء الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين رشيد نجم.

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وأرشد ياسين الناصري، هو الحارس والمرافق الأقدم لصدام حسين، من مواليد 1949، وهو ابن خالة الرئيس العراقي الأسبق.


نشرت وسائل إعلام آنذاك أن صدام حسين عزله بتهمة تهريب الآثار، وعندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام 2003 كان يحمل رتبة لواء، وفي يناير 2022 وأعلن عن وفاته في العاصمة القطرية الدوحة.

 

RT

 




 

 


 

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