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الخميس، 08-06-2023 09:31 ص

الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان مايون

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الوكيل الإخباري - رفعت الفلبين، اليوم الخميس، درجة التحذير بشأن بركان مايون جنوب العاصمة مانيلا، محذرة من اتجاهه المتزايد نحو ثوران خطير، واحتمال حدوث نشاط متفجر خلال أسابيع أو حتى أيام.

ورفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين، درجة التحذير من بركان مايون إلى المستوى الثالث، على مقياس من خمس مستويات، بعد أيام فقط من رفع درجة التحذير إلى المستوى الثاني، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وقال المعهد، إن الانهيار المتكرر لقبة الحمم البركانية في فوهة البركان أدى إلى زيادة في سقوط الصخور. وأضاف المعهد، أن مايون يظهر ثوران بركاني صخري لقبة الحمم البركانية.


وقال المعهد، إنه يجب إجلاء السكان خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، كما يتعين على الطائرات تجنب الطيران بالقرب من فوهة مايون.


وكان المعهد رفع في 5 يونيو الجاري مستوى التحذير بشأن بركان مايون إلى المستوى الثاني بسبب الاضطرابات المتزايدة، حيث حذر من أن الاضطرابات الحالية قد تؤدي إلى انفجارات من البخار أو حتى تسبق ثوران بركاني خطير، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.


وأضاف المعهد، أنه لوحظ زيادة في سقوط الصخور من قبة الحمم البركانية في فوهة البركان منذ أواخر أبريل الماضي. وشهد بركان مايون، وهو موقع سياحي شهير بسبب شكله المخروطي، انفجارات مدفوعة بالبخار في عام 2019، وتم رفع درجة التحذير من البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2018، مما فرض عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية.

 

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