الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

إرادة ملكية بتعيين البلبيسي رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الاوبئة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

تصريحات هامة من هنية حول ملف أسرى الاحتلال

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر غدا

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

عاجل

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

الثلاثاء، 10-10-2023 01:12 م

الكرملين يعلق على زيارة عباس المرتقبة لروسيا

65251e9b423604038a2ee3fd


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه كان مخططا لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية.

اضافة اعلان


وأضاف بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك مواعيد محددة لزيارة محمود عباس لروسيا الاتحادية، وهل كانت غير متوقعة: "كان قد تم التخطيط لها مسبقا".

وأوضح بيسكوف، أنه سيتم نشر المعلومات حول زيارة عباس إلى روسيا عندما "يتم تحديد كل شيء بشكل نهائي".


وقال بيسكوف: "لا، لا توجد تواريخ بعد. يمكن الاتفاق على التواريخ الدقيقة من خلال القنوات الدبلوماسية. حتى الآن ليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن".


وأشار ممثل الكرملين إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الفلسطيني حول الموضوع.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9_5_0

مصر تتحدث عن مخطط إسرائيلي خطير في سيناء

6524f5ba4c59b7336a258d89

سلوفاكيا تسجل أعنف زلزال منذ 80 عاما

55

الأونروا : 137 ألف نازح في مدارس تابعة لنا بغزة

6524ec5742360405e50fe2a4

لافروف: السمة المميزة للغرب هي العجز التام عن التفاوض

2164637

طوفان الأقصى تكشف نظرة الغرب "العوراء" لما يحدث في فلسطين

6524c7c842360451ff56b596

NBC: واشنطن تدرس الجمع بين طلبات المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

أخبار متعلقة
651aa6dd4c59b707d83653dc

بيسكوف: روسيا استخلصت النتائج من أحداث 1993

2023-09-21T124604Z_1397313808_RC2YC3AX30UH_RTRMADP_3_ARMENIA-AZERBAIJAN-BORDER-TENSIONS

الكرملين: روسيا ترفض محاولات إلقاء اللوم عليها فيما يحدث في قره باغ

6502fe264236045fbf4845db

بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

6502e2c842360461612b2b34

صحفي أمريكي يسلط الضوء على حقيقة خطط واشنطن في أوكرانيا

64ff0b0d4c59b72030032500

بوتين يمنح لقب "مدينة البسالة العمالية" لعشر مدن روسية

64fede984c59b718f832d685

مدفيديف يدعو لسحب الدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي