الزلزال الجديد.. إصابات ووفيات في تركيا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الداخلية التركي عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213، جراء الزلزال الأخير الذي ضرب هاتاي ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.



وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.



وقد أدى الزلزال إلى زيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكيا حيث كانت مركز الزلزال الجديد.



وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربها الزلزال.



وقد أفيد عن انهيار عدد من المباني التي كانت آيلة للسقوط بفعل الزلزال السابق.

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