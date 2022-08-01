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الإثنين، 01-08-2022 04:45 م

المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها قريبا

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل قريبا.

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وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "في العاشر من أغسطس الجاري سيتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية من أجل تشكيل الظروف الباليستية المناسبة قبيل إطلاق مركبة Soyuz MS-22 الروسية نحوها، وتحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-21 عن المحطة وعودتها للأرض".


وأضاف البيان "لتعديل المدار ستستخدم محركات مركبة Progress MS-20 الملتحمة بالمحطة، وفي اليوم المذكور وفي تمام الساعة 10: 46 ستعمل محركات المركبة لمدة 299.6 ثانية، وبعد تنفيذ المناورة سيزداد ارتفاع مدار المحطة بمقدار 480 م، ليصبح بعده عن الأرض 416.26 كلم تقريبا".

وأشار البيان إلى أن "روس كوسموس" تخطط لإطلاق مركبة Soyuz MS-22 المأهولة نحو المحطة في 21 سبتمبر المقبل، وستستخدم لإطلاقها صاروخا من نوع Soyuz-2.1a، وسيذهب على متن المركبة إلى المحطة رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، ورائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانسيسكو روبيو.


RT

 




 

 


 

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