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السبت، 15-04-2023 09:22 ص

المغرب.. تحذير من "تلوث جيني" بسبب الأبقار البرازيلية

بقر


الوكيل الاخباري - تواصل عملية استيراد الأبقار البرازيلية إثارة الجدل في المغرب، حيث حذرت فعاليات مدنية وسياسية من احتمالية حدوث "تلوث جيني" قد يؤثر على التنوع البيولوجي للثروة الحيوانية المغربية. 

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ووصل النقاش حول الموضوع إلى البرلمان المغربي، حيث وجهت النائب البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حياة لعرايش، سؤال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، عن الإجراءات المتخذة للتصدي لخطورة العناصر الجينية الجديدة التي تحملها الأبقار البرازيلية المستوردة.


وكان المغرب قد استورد 2800 رأس من الأبقار البرازيلية الشهر الماضي، تنضاف إلى 20 ألف رأس من الأبقار تم استيرادها من مجموعة من الدول، بهدف تموين الأسواق باللحوم الحمراء والحد من ارتفاع الأسعار.

تقول النائب البرلمانية حياة لعرايش، أن السؤال الكتابي الذي وجهته إلى وزير الفلاحة عن احتمالية حدوث "تلوث جيني" يأتي للفت الانتباه إلى المخاطر التي قد يحملها تجانس الأبقار المغربية مع البرازيلية على المنتوج المغربي.


وتضيف لعرايش في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن استيراد الجاموس البرازيلي يمكن أن "يؤدي إلى تأثير سلبي على التنوع البيولوجي للثروة الحيوانية الوطنية بسبب "التلوث الجيني" المحتمل، الأمر الذي سيؤثر على النظام الغذائي للحيوانات الأخرى والمواطنين المغربيين".


وتشدد البرلمانية على ضرورة العمل على تشديد المراقبة على الأبقار المستوردة من خارج البلاد، والالتزام بالهدف من العملية والمتمثل في التصدي للنقص الحاصل في اللحوم الحمراء والحد من الارتفاع المهول في أسعارها.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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