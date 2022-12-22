الملك تشارلز يمنح كيت ميدلتون لقبا جديدا

الوكيل الاخباري- منح ملك بريطانيا تشارلز الثالث، زوجة ابنه الأمير ويليام، كيت ميدلتون، لقب العقيد الفخري للحرس الايرلندي، بعد ثلاثة أشهر من منحها لقب أميرة ويلز.

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وكانت الملكة إليزابيث قد منحت حفيدها الأمير ويليام اللقب نفسه عام 2011، قبل شهرين فقط من زفافه وكيت. وقد ارتدى آنذاك زي ضابط الحرس الإيرلندي الأحمر للاحتفال في حفل الزفاف.



ومؤخراً، تم تعيين الأمير ويليام عقيدا في الحرس الويلزي وتولت الملكة كاميلا، دور الأمير أندرو، دوق يورك المستبعد من واجباته الملكية، وعينت عقيدا في الحرس غرينادير.



وكان أندرو قد ورث منصب عقيد في حرس غرينادير من والده الراحل الأمير فيليب بعد ابتعاده عن الحياة العامة عام 2017.



يذكر أن قصر باكنغهام أعلن عن هذه التغييرات قبل العام المقبل، الذي يصادف احتفالات أول عيد ميلاد رسمي للملك تشارلز في الحكم.

روسيا اليوم