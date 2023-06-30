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الجمعة، 30-06-2023 08:22 ص

المملكة المتحدة تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر تموز

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الوكيل الإخباري-  تتولى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم غد السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تموز خلفا للإمارات العربية المتحدة.

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وستعقد ممثل المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد مؤتمرًا صحفيًا مساء السبت، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم نفسه.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: المملكة المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، البرازيل، غانا، وألبانيا.


ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 




 

 


 

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