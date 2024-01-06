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السبت، 06-01-2024 02:53 م

النائب العام الإماراتي يحيل 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة

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الوكيل الإخباري - أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهما إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "تشكيل تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن المتهمين أخفوا "هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

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وأضافت أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم".


وتابعت أنه "بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".

 

RT

 




 

 


 

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