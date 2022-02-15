الناتو يبدي تفاؤلا حذرا حيال إشارات روسيا

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن الإشارات الصادرة عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا أمر إيجابي، لكن لا تتوفر أية مؤشرات إلى أن موسكو تسحب قواتها من الحدود.



ونقلت وكالة "فرانس 24" عن ستولتنبرغ، تأكيده للصحافيين "أنه ثمة إشارات صادرة من موسكو على ضرورة مواصلة السبل الدبلوماسية، وهذا يدفع إلى تفاؤل حذر، لكن حتى الآن لم نلمس أي مؤشر على خفض التصعيد على الأرض".

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