الناخبون بالسويد يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

الوكيل الإخباري - يتوجه الناخبون في السويد، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان ومجالس الأقاليم والبلديات.

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ويتنافس في الانتخابات ثمانية أحزاب، أبرزها الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط، وهو الحزب الحاكم، وحزب ديمقراطيي السويد المنتمي لليمين، وحزب المعتدلين يمين وسط وأقرب إلى الليبرالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



وتصدرت قضايا جرائم العصابات، وارتفاع التضخم وأزمة الطاقة أبرز القضايا التي ركزت عليها الحملات الانتخابية للمترشحين.



وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى حصول تكتل اليسار على 49.1 بالمئة إلى 50.1 بالمئة من الأصوات، مقابل 49.2 بالمئة إلى 19.9 بالمئة لليمين، واليمين المتطرف.

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