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الأربعاء، 11-10-2023 01:00 ص

النرويج : تسجيل ترددات اهتزازية قد تكون انفجارا في منطقة خط غاز بالتيك كونكتر

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الوكيل الاخباري- سجل خبراء نرويجيون ترددات اهتزاز وتوقعوا أنه انفجار محتمل في بحر البلطيق بالقرب من خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" بين فنلندا وإستونيا.اضافة اعلان


وجاء في بيان نشرته جمعية رصد الزلازل " NORSAR": "رصدت NORSAR انفجارا محتملا قبالة سواحل فنلندا في بحر البلطيق في تمام الساعة 1:20 في 8 أكتوبر 2023".

وصرحت شركة "غاسغريد فنلندا" المشغلة لخط أنابيب الغاز، أنها أغلقت خط الغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب مما قد يشير إلى حدوث تسرب.

وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن أضرارا لحقت بخط أنابيب الغاز البحري"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أكثر عن الموضوع.

 




 

 


 

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