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الأربعاء، 13-09-2023 11:16 ص

زاخاروفا تعلق على مناورات الناتو في بحر البلطيق

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مجال تعليقها على مناورات الناتو في بحر البلطيق، إن تصرفات الحلف هذه تحول المنطقة إلى مكان للمواجهة الجيوسياسية.

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وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "مثال آخر على ما يسمى بالسلوك الغريب، عندما يتحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام ذات يوم، وبسبب جهود وتصرفات أعضاء الناتو، إلى منطقة أخرى من المواجهة الجيوسياسية".

وتابعت زاخاروفا، أن مناورات الناتو في بحر البلطيق "تؤكد مرة أخرى أن الناتو منظمة عسكرية عدوانية، تبحث باستمرار عن أعداء لتبرير وجودها، ولتبرير مشتريات سلاح بمليارات الدولارات وكذلك الارتباك المطلق في كييف وعلاقاتها الغريبة مع الغرب".


في وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".


ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

 

RT

 




 

 


 

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