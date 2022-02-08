الهند.. فقدان 7 جنود إثر انهيار جليدي

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش الهندي، الاثنين، فقدان 7 من أفراده بعد تعرضهم لانهيار جليدي في شمال شرقي البلاد.

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وأكد الجيش، في بيان، أنه تم نقل طواقم متخصصة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ التي "لاتزال جارية".



ووقع الحادث، الأحد الماضي، بمنطقة "كامينغ" المرتفعة في ولاية "أروناتشال براديش" الحدودية مع الصين.



قال الكولونيل هارش فاردان باندي إن "رجال الجيش كانوا ضمن فريق الدورية عندما ضربهم الانهيار الجليدي".



وأضاف: "المنطقة تشهد طقسًا قاسيًا مع تساقط ثلوج كثيفة منذ الأيام القليلة الماضية".



وقال رئيس وزراء الولاية بيما خاندو، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "سيتم إنقاذ الجنود في أقرب وقت ممكن".