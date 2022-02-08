الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

انخفاض أسعار النفط عالميا

أكثر من 350 الف شاحنة محملة بالبضائع دخلت الأردن في 2021

بدء تأثير المنخفض الجوي مساء الأربعاء

ماليزيا تفتح حدودها بالكامل بحلول آذار المقبل

اليونيسف تقدم للأردن 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

رفع عدد أسرّة العناية الحثيثة والعزل في مستشفى الملك المؤسس

مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

الثلاثاء، 08-02-2022 12:58 م

الهند.. فقدان 7 جنود إثر انهيار جليدي

photo_2021-02-07_07-07-25


الوكيل الإخباري-أعلن الجيش الهندي، الاثنين، فقدان 7 من أفراده بعد تعرضهم لانهيار جليدي في شمال شرقي البلاد.

اضافة اعلان


وأكد الجيش، في بيان، أنه تم نقل طواقم متخصصة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ التي "لاتزال جارية".


ووقع الحادث، الأحد الماضي، بمنطقة "كامينغ" المرتفعة في ولاية "أروناتشال براديش" الحدودية مع الصين.


قال الكولونيل هارش فاردان باندي إن "رجال الجيش كانوا ضمن فريق الدورية عندما ضربهم الانهيار الجليدي".


وأضاف: "المنطقة تشهد طقسًا قاسيًا مع تساقط ثلوج كثيفة منذ الأيام القليلة الماضية".


وقال رئيس وزراء الولاية بيما خاندو، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "سيتم إنقاذ الجنود في أقرب وقت ممكن".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

برنامج الغذاء العالمي يحذر من مخاطر الجفاف على قاطني القرن الإفريقي

upload_1644310222_2017998277

العراق .. العمالة الأجنبية تشكل خطراً أمنياً واقتصادياً في البلاد

7777

العراق.. مقتل 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

thumbs_b_c_f02164b6bbf12299c76c3efbe342f093

أمريكا تعبر عن القلق إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

sécheresse_indemnisation_agriculteurs

المغرب .. موسم جفاف يضرب البلاد بسبب انقطاع الامطار

السقوط-في-البئر

ليبيا.. وفاة طفل بحادثة مشابهة للطفل المغربي 'ريان' -صورة

أخبار متعلقة
61f3ffda4236047a464f9e0a

الفلبين توقع صفقة صواريخ مضادة للسفن مع الهند

هزه

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في الهند