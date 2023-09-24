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الأحد، 24-09-2023 02:30 م

الولايات المتحدة الأمريكية تُقدّم 73 مليون دولار إضافية لدعم خدمات الأونروا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديمها أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي، لدعم خدمات الأونروا الرئيسية والطارئة.

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جاء ذلك وفي تصريحات سابقة لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع وزاري بشأن الأونروا، حيث أكدت أن هذا التمويل سيساعد في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل.


وبينت أن هذا التمويل سيساعد الطلاب على تطوير تعليمهم ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة ويساعد في خلق وضع أكثر استقرارًا في المجتمعات.


وقالت: “أود أن أشكر من دعموا بسخاء نداء الأونروا العاجل في فصل الصيف، وأود أن أشجع الدول الأعضاء بشدة على الانضمام إلينا في تقديم تمويل إضافي للأونروا”.

 




 

 


 

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