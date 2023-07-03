الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

وصول باخرة سياحية الثلاثاء إلى ميناء العقبة على متنها 2900 شخص

مجلس نقابة الصحفيين يصادق على شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سملتها بولندا لأوكرانيا

الامن العام : ضبط شخص تهجم على محل حلويات

إنقاذ شخص سقط ببئر ماء فارغة بإربد

وزير الزراعة: نصيب الفرد من المياه في الأردن 62 م3 سنويا

الجمارك: 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية في العقبة خلال عطلة العيد

بدء أولى امتحانات "التوجيهي" غدا الثلاثاء

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 03-07-2023 01:32 م

الولايات المتحدة توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الصين

64a298bd42360474d46c810e


الوكيل الإخباري- أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الصين بسبب ما وصفته بـ"إنفاذ القانون التعسفي وحظر الخروج وخطر الاعتقالات غير المشروعة".

وجاء في تحذير صادر عن الإدارة الأمريكية أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية تطبق القوانين المحلية بشكل تعسفي، بما في ذلك إصدار حظر خروج على المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى، دون إجراءات عادلة وشفافة بموجب القانون".

وأشار إلى أنه "قد يتم احتجاز المواطنين الأمريكيين المسافرين أو المقيمين في جمهورية الصين الشعبية دون الوصول إلى الخدمات القنصلية الأمريكية أو الحصول على معلومات حول جرائمهم المزعومة"، مضيفا: "يبدو أن سلطات جمهورية الصين الشعبية لديها سلطة تقديرية واسعة لاعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد من أسرار الدولة ولاحتجاز ومقاضاة الأجانب بتهمة التجسس المزعوم".

وأدرجت الإدارة الأمريكية في تحذيرها مجموعة واسعة من الجرائم المحتملة من المشاركة في المظاهرات إلى إرسال رسائل إلكترونية تنتقد السياسات الصينية أو إجراء بحث في المجالات التي تعتبر حساسة.

ولفت التحذير إلى أنه "يمكن استخدام حظر الخروج لإجبار الأفراد على المشاركة في تحقيقات الحكومة الصينية، والضغط على أفراد الأسرة للعودة من الخارج، وحل النزاعات المدنية لصالح المواطنين الصينيين، وكسب نفوذ تفاوضي على الحكومات الأجنبية".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a2a7de423604797c321ac9

الكويت: نحن والسعودية طرف تفاوضي واحد مقابل إيران

64a2a15a4c59b76e8f2eb24f (1)

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سملتها بولندا لأوكرانيا

64a29f594236047eaf2af86d

الدفاع الأوكرانية تعترف بحالات سلوك غير لائق لعسكريين أوكرانيين

64a296734c59b76be82c067e

رحلات جديدة من روسيا إلى الإمارات

main_image64a2742c0f283

سقوط أول قتيل في اضطرابات فرنسا

image - 2023-07-03T123605.462

إصابة 4 أشخاص في انفجار بمبنى وسط طوكيو

أخبار متعلقة
113-174513-somali-youth-movement-killed-19_700x400

غارة على حركة الشباب جنوب الصومال تحصد 19 إرهابيا