الإثنين 11-09-2023
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الإثنين، 11-09-2023 04:55 م

لافروف: الاستعمار الغربي الجديد يواجه رفضا متزايدا في العالم

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الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بأن الخط المثير للسخرية للاستعمار الجديد الذي يتبناه الغرب الجماعي ترفضه الأغلبية العالمية أكثر فأكثر.

وقال لافروف في مقالة لـ "الصحيفة الروسية": "إن الخط المثير للسخرية الواضح للاستعمار الجديد الذي يتبناه الغرب الجماعي ترفضه بشكل متزايد الأغلبية العالمية التي تعبت بصراحة من الابتزاز والضغوط، بما في ذلك باستخدام القوة ومن حروب المعلومات القذرة والألعاب الجيوسياسية "ذات المحصلة الصفرية".

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وتذكر الوزير الأحوال العديدة لانتهاك الميثاق الأممي من جانب الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي كانت تقف وراء تنظيم ثورات ملونة في يوغوسلافيا وجورجيا وقرغيزستان والدول الأخرى.


وشدد على أن دول الجنوب والشرق العالميين تريد أن تقرر مصيرها بنفسها وممارسة السياسة الخارجية والداخلية اعتمادا على مصالحها الوطنية.

 

RT

 




 

 


 

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