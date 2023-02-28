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الثلاثاء، 28-02-2023 04:00 م

اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء أنها قررت توسيع عقوباتها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن وزارة الخارجية اليابانية، أن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء تضمنت تجميد أصول 39 شخصا و73 كيانا وبنك واحد تابع لروسيا فضلا عن 9 أشخاص موالين لروسيا في شرق وجنوب أوكرانيا.


وأضافت الوزارة، إن العقوبات الجديدة شملت حظر التصدير إلى 21 منظمة أخرى بما فيها مجموعة (فاغنر) الروسية إضافة إلى منع تصدير المواد التي من الممكن أن تساهم في تحسين القدرات الصناعية إلى روسيا.


وأوضحت أن هذه العقوبات تأتي "في ضوء الموقف الدولي الحالي بشأن أوكرانيا وبغرض المساهمة في الجهود العالمية لتحقيق السلام الدولي الهادف إلى حل القضية وبما يتماشى مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى".


ويأتي هذا القرار بعد أن جدد قادة الدول الصناعية الكبرى (جي 7) تأكيد التزامهم بتشديد العقوبات على روسيا في القمة التي عقدت عن بعد يوم الجمعة الماضي.

 

بترا

 




 

 


 

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