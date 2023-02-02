الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 03:17 م

"صن": بريطانيا لم تعد تملك مدفعية ثقيلة بسبب أوكرانيا

image_750x_63db9a2d65149


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "صن"، إن القوات البريطانية لم تعد تملك ما يكفي من المدفعية الثقيلة بسبب تزويد هذه الأسلحة لأوكرانيا.

اضافة اعلان


في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده سترسل دبابات "تشالنجر 2 " وبطاريات مدفعية ذاتية الحركة من طراز AS90 وناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا.


ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، تحاول وزارة الدفاع البريطانية تعويض هذه الخسائر من خلال الحصول على نفس الأسلحة من الشركات المصنعة الأجنبية، وخاصة من السويد وكوريا الجنوبية، لكنها تحتاج إلى سماح من وزارة الخزانة البريطانية بتخصيص الأموال لعملية الشراء هذه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب قرار لندن نقل مدافع AS90 إلى كييف، فقد فوجان من المدفعية الملكية أسلحتهما القتالية الفعالة.


وقال مصدر في سلاح المدفعية البريطاني للصحيفة: "مع عدم وجود المدافع لدى قوات المدفعية، لن نتمكن من القيام بالتدريب ولن نتمكن لاحقا من القتال إذا تطلب الأمر ذلك".


وتؤكد معلومات الصحيفة على أن الجيش البريطاني، لن يحصل على الأسلحة الجديدة قبل حلول عام 2029.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

الكويت تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة السكانية

63dbbb9f4c59b75e9e1b499a

السعودية.. منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية

Germany-Netherlands-Ukraine-Russia-Leopard-2A6-Main-Battle-Tank-MBT-machine-gun-firing

دولتان أوروبيتان تعتزمان دمج قواتهما البرية قبل نهاية أبريل المقبل

63dba38542360409ba5d0e49

البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

63dbb0244236044f114c012a

رئيس وزراء أوكرانيا يحدد المبلغ المطلوب من الغرب عام 2023

63dbaa8b4236044ee468bb4b

كييف تدعو تبيليسي إلى تسليمها الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي

أخبار متعلقة
2022-04-20T160952Z_1260418893_RC24RT988GWW_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-MISSILES-TEST

خبير عسكري يكشف الهدف الرئيسي لصاروخ "الشيطان" الروسي

دبابة أبرامز الأميركية- (أرشيفية)

الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأسباب فنية

image - 2023-01-05T141559.316

رئيس البرلمان الروسي يهدد بمصادرة أصول ألمانيا ودول أخرى

image - 2023-01-05T124216.759

الأمين العام لحلف الأطلسي يحذر من الاستخفاف بروسيا

image - 2023-01-05T083331.225

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بناقلات جنود مدرعة

773x435_cmsv2_3ff5697f-39d7-54c1-9851-e4770089dc0e-7284546

صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022