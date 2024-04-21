الأحد 21-04-2024
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الأحد، 21-04-2024 08:04 ص

اليابان: قتيل و7 مفقودين بتحطم مروحيتين عسكريتين

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الوكيل الإخباري- بعد تحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين في البحر في وقت متأخر مساء السبت، أعلن وزير الدفاع للبلاد مينورو كيهارا عن مقتل أحد الطيارين وفقدان 7 آخرين.

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وقال كيهارا في مؤتمر صحفي إنه من المعتقد أن الطائرتين، اللتين فقد الاتصال بهما في منطقة شرق جزيرة توريشيما في سلسلة جزر إيزو، خلال تدريب ليلي مضاد للغواصات في المنطقة، اصطدمتا ببعضهما البعض.


وأشار إلى أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطاما محتملا يعود للمروحيتين، اللتين كانت تقل كل منهما 4 أفراد.


ولاحقًا أكدت وزارة الدفاع العثور على أحد أفراد الطاقم ميتًا، قائلة إن سبعة آخرين ما زالوا مفقودين.


والمروحيتان من طراز "ميتسوبيشي إس إتش-60 كيه" ياباني الصنع وهما تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية، وانقطع الاتصال بإحداهما الساعة 22:38، وبعد نحو 25 دقيقة أدركت السلطات أن الاتصال بالمروحية الثانية انقطع أيضًا، وفقًا للبحرية اليابانية.


وقبل عام، تحطمت مروحية عسكرية يابانية من طراز "يو إتش-60 جاي إيه"، في البحر في منطقة أوكيناوا (جنوب غرب اليابان)، ما أدى إلى مقتل ركابها العشرة.

RT


 




 

 


 

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