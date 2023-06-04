اليابان وأميركا وأستراليا والفلبين تتعهد بتعزيز التعاون الدفاعي

الوكيل الإخباري- اتفق وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين على تكثيف التعاون الأمني في محاولة لتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ وسط النفوذ البحري المتزايد للصين في المنطقة.

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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد على هامش قمة أمن آسيا السنوية في سنغافورة، كان أول محادثات على مستوى وزراء الدفاع تشارك فيها الدول الأربع.



وأكد وزراء الدفاع "أن لديهم رؤية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ويبذلون جهودا جماعية لضمان استمرار الرؤية"، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.



وأضافت أن وزراء الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا والأميركي لويد أوستن والاسترالي ريتشارد مارليس والفلبيني كارليتو جالفيز "بحثوا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفرص توسيع التعاون".



ومن بين الخطط التي يجري النظر فيها تسيير دوريات بحرية مشتركة لسفن الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي، لهدف واضح هو مراقبة تحركات الجيش الصيني والعمل كرادع، بحسب مصدر دبلوماسي.

بترا