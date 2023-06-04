الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

قرابة 28 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء

ارتفاع صادرات تجارة عمان 68.4 % خلال 5 أشهر

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح تحريك ناقلة النفط

حقيقة فرض غرامات على التقاعد المبكر

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

هام من الضمان حول شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين

الأحد، 04-06-2023 12:51 م

اليابان وأميركا وأستراليا والفلبين تتعهد بتعزيز التعاون الدفاعي

1685864429369


الوكيل الإخباري- اتفق وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين على تكثيف التعاون الأمني في محاولة لتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ وسط النفوذ البحري المتزايد للصين في المنطقة.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد على هامش قمة أمن آسيا السنوية في سنغافورة، كان أول محادثات على مستوى وزراء الدفاع تشارك فيها الدول الأربع.


وأكد وزراء الدفاع "أن لديهم رؤية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ويبذلون جهودا جماعية لضمان استمرار الرؤية"، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.


وأضافت أن وزراء الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا والأميركي لويد أوستن والاسترالي ريتشارد مارليس والفلبيني كارليتو جالفيز "بحثوا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفرص توسيع التعاون".


ومن بين الخطط التي يجري النظر فيها تسيير دوريات بحرية مشتركة لسفن الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي، لهدف واضح هو مراقبة تحركات الجيش الصيني والعمل كرادع، بحسب مصدر دبلوماسي.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
07137121450316180450188310614372

الدفاع الروسية تعلن استهداف مطارات عسكرية أوكرانية

647c6e5f42360463620b485b

الجيش الصيني يتهم الولايات المتحدة وكندا باستفزازات متعمدة

55fab7e4c46188321e8b45e4

اتفاق عراقي سوري على محاربة تجارة المخدرات

647c662b4c59b71ecf3edffc

قديروف يعلن "بدء موسم الصيد" على المخربين الأوكرانيين

647c545f423604797724ca36 (1)

السلطات تكشف العدد اليومي للذين يحاولون مغادرة أوكرانيا التفافا على القانون

647c58a3423604722f174ac9

الجيش الروسي يتصدى لمحاولة عبور نهر دنيبر ويقصف القوات الأوكرانية في خيرسون

أخبار متعلقة
image

بايدن يلغي زيارتيه لأستراليا وبابوا غينيا وسط أزمة الديون

image (19)

دبابات أبرامز الأمريكية تصل ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية

ز

واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري

main_image645fc07a3ff94

واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج

645f46544236046465237885

زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب اليابان

645f2e6342360458fc049d63

بايدن في سقطة جديدة.. ردة فعل ساخرة أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض